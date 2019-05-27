سرطان الرئة ينهش في أجساد القطريين والحمدين يكتفي بالتوعية

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة القطرية، تسجيل عشرات الحالات المصابة بسرطان الرئة، في وقت بدأت فيه وسائل إعلام محسوبة على تنظيم الحمدين، بالترويج لحملات توعية وهمية للوقاية من سرطان الرئة، تزامنا مع اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، متعمدة التغطية على حجم الإصابات المنتشرة بشراسة في المجتمع القطري.

أرقام وزارة الصحة في الإمارة الخليجية تفضح ما تردده أبواق تميم الإعلامية حول التقدم في ملف الرعاية الصحية، أو حتى التوعية بخطورة المرض، فيحتل سرطان الرئة المرتبتين الخامسة بين الذكور، والثامنة بين الإناث في قائمة أكثر أنواع السرطان شيوعا في دولة قطر، وفقا للتقرير السنوي لعام 2015 للسجل الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة.

وتقول الإحصاءات إن أكثر من 16% من الوفيات المرتبطة بالسرطان بين سكان دولة قطر في عام 2015، كان سببها سرطان الرئة، بينما يعتبر تعاطي التبغ مسؤولا عن حوالى 90% من جميع حالات سرطان الرئة.

ويبلغ معدل استهلاك التبغ في الإمارة الخليجية الصغيرة معدلات مرتفعة جدا خصوصا بين المراهقين، في أعمار 13:15 عاما، حيث أظهرت نتائج المسح العالمي الرابع لاستهلاك التبغ بين الشباب في قطر 2018، أن 12.1% من الشباب ممن خضعوا للمسح يدخنون التبغ، بينما آخرين يدخنون السجائر، والسجائر الإلكترونية.

وقالت النتائج إن 11.3% من المراهقين القطريين يدخنون السجائر الإلكترونية، بينما 24.5% من الطلاب تعرضوا لدخان التبغ في المنزل.

وبحسب قطريليكس، حاولت وزارة الصحة القطرية التغطية على فشلها، في ملف مواجهة سرطان الرئة، بإعلانها أنها تعمل جاهدة للحد من انتشار سرطان الرئة بشكل أكبر في قطر، مشيرة إلى أنها أطلقت برامج للتوعية، بالتعاون مع الجمعيات المكافحة للسرطان، لكن حتى الآن لا تزال معدلات الإصابة مرتفعة.

وقال الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة: "التبغ ضار بجميع أشكاله، وتدخين التبغ والتدخين السلبي يمكن أن يسبب سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن والربو، وتساهم وزارة الصحة العامة في مكافحة السرطان، من خلال قيادة التدخلات التوعوية على المستوى الوطني ضد جميع عوامل خطر الإصابة بالسرطان".

وقالت كاثرين جيليسبي مدير البرنامج الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة، إن "عدم التدخين هو الطريقة الأكثر فعالية للحدّ من خطر الإصابة بسرطان الرئة"، مؤكدة أنه يجب دعم الأشخاص الذين يرغبون في التوقف عن التدخين، وكذلك تشجيع الشباب على عدم تداول هذه العادة.

من جانبه، شدد البروفيسور أليكس نوث المدير التنفيذي والمدير الطبي للمركز الوطني لرعاية وأبحاث السرطان في مؤسسة حمد الطبية، على أهمية المشورة في الإقلاع عن التدخين، باعتبارها أحد التدابير المهمة التي يتوجب على المدخنين اتخاذها لفهم المخاطر التي يواجهونها من الإصابة بسرطان الرئة، كما دعا الأفراد إلى الامتناع عن عادات الأكل غير الصحية والخمول البدني.

الأرقام القطرية تشير إلى انتشار سرطان الرئة بين الوافدين أكثر من المواطنين، وهو ما ترجعه دراسات طبية لأوضاع العمالة غير الإنسانية في قطر، لا سيما العاملين في مشروعات البنية التحتية في مونديال الدم القطري، حيث أثبت دراسة طبية حديثة أن أبخرة اللحام، وزيادة معدلات الأتربة سببا رئيسا في الإصابة بالمرض.

وأكدت دراسة جديدة أن العمال الذين يتعرضون لأبخرة اللحام يكونون عادة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، بغض النظر عن عوامل الخطر الأخرى، مثل التدخين أو التعرض للأسبستوس.

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وقالت الدكتورة دنيتزا بلاجيف الباحثة في جامعة يوتا "تم تصنيف أبخرة اللحام سابقا على أنها مسببة للسرطان".

وأضافت بلاجيف "رغم ملاحظة أن عمال اللحام يعانون من ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرئة، فهناك العديد من العوامل الأخرى، بما في ذلك التدخين والتعرض للأسبستوس وغيره من المواد المسببة للسرطان والتي من المحتمل أن تسهم في هذا الخطر المتزايد".

وخلال الدراسة فحص الباحثون بيانات من 45 دراسة سابقة شارك فيها نحو 17 مليون شخص، وبشكل عام، زاد احتمال إصابة عمال اللحام أو من يتعرضون لأبخرة اللحام بسرطان الرئة بنسبة 43%.

وعندما فحص الباحثون فقط بيانات الدراسات التي تركز على التدخين والتعرض لمادة الأسبستوس، كانت أبخرة اللحام لا تزال مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 17%.

وبالعودة لنتائج المسح القطري الخاص بانتشار التدخين بين المراهقين، أظهرت ارتفاع نسب التدخين بين الفتيات حيث يصل إجمال البنات المدخنات بين المشاركين في المسح حوالي 7.7%، يدخن التبغ، إضافة لكون الفتيات يمثلن حوالي 3.3 بالمائة من مدخنات السجائر.

وأظهر المسح أنه لا توجد رقابة على بيع السجائر للأعمار الأصغر في قطر، حيث أن 54.3% من المدخنين الحاليين للسجائر يحصلون عليها عن طريق شرائها من متجر أو محل أو بائع متجول أو كشك أو كافيتريا، وأن 69.1% من الطلبة لم يسبق أن تم منعهم من شراء السجائر بسبب العمر.

وتتصدر دولة قطر مجلس التعاون الخليجي في معدلات الإصابة بأمراض السرطان، التي تنتشر بين الرجال في هيئة سرطان الرئة والقولون، بينما تنتشر إصابات سرطان الثدي بطريقة كبيرة بين القطريات، حيث كشفت مصادر طبيبة قطرية أن حوالي 1600 شخص يصابون بالسرطان سنويا في قطر.

وقال محمد أسامة الحمصي، رئيس قسم أمراض الدم والأورام في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بمؤسسة حمد الطبية، إنه "يتم اكتشاف 1500 حالة إصابة جديدة سنوياً، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج أكبر من ذلك بكثير".

ويضيف الحمصي في حديث سابق له: "الأمراض السرطانية تعد ثالث أهم مسبب للوفاة في قطر، حيث تبلغ نسبة الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض 10% من إجمالي عدد الوفيات في قطر".

وتشير الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن الأمراض السرطانية، تعدّ ثاني أهم مسببات الوفاة على مستوى العالم، حيث أودت هذه الأمراض بحياة 9.6 ملايين شخص عام 2018، ويُقدّر معدّل الوفيات الناجمة عن الأمراض السرطانية نسبة إلى إجمالي الوفيات بحالة واحدة من بين كل ست حالات.