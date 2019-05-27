شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: لا نسعى لتغيير النظام الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ا ف ب، رويترز (طوكيو)

اعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطاب تهدئة، اليوم (الاثنين) حيال تصاعد التوترات مع طهران، معلنا أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني، فيما اعتبر مراقبون أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو، إن إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي أمر ممكن، مضيفاً أن لإيران تصرفات كثيرة غير مقبولة في الشرق الأوسط. كما أكد أن تجاوزات إيران وتدخلاتها في الدول ستتوقف بسبب العقوبات التي فرضتها.

واضاف«أعتقد حقا أن إيران ترغب في إبرام اتفاق وأعتقد أن ذلك ينم عن ذكاء وأعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق».

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وأكد أنه مقتنع بأن إيران ترغب في إجراء حوار. وقال «إذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً».

وبدا ترمب كأنه يوجه دعوة ضمنية إلى آبي للقيام بوساطة يابانية، لافتا إلى العلاقات الوثيقة التي تربطه بمسؤولين إيرانيين،. وأضاف «سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء آبي على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران. لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث».

وذكرت وسائل إعلام أن آبي لديه نية زيارة إيران قريباً. وكشف رئيس الوزراء الياباني، أن بلاده سترسل مبعوثين إلى طهران لحل الخلاف مع الولايات المتحدة.