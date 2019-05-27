في أول جولة خارجية منذ عزل البشير.. ماذا فعل البرهان في مصر والإمارات؟

مصراوي
على مدى اليومين الماضيين، أجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، زيارتين قصيرتين إلى مصر والإمارات، في أول جولة خارجية له بعد أكثر من 40 يومًا على تولّيه منصبه، في أعقاب عزل الرئيس السابق عُمر البشير في 11 أبريل الماضي.
عقد البرهان مُباحثات ثُنائية مع زعماء كِلا البلدين، بحثت الأوضاع في السودان وتضمّنت إشادة بجهود مصر والإمارات لدعم الشعب السوداني والمُساهمة في تحقيق استقرار بلادهم، على وقع الاضطرابات التي تشهدها في مرحلة ما بعد البشير، لاسيّما بعد أن تعثّر مفاوضات المجلس...
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