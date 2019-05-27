الدفاع المدني: إخماد حريق اعشاب وقصب في نهر ابراهيم

أفاد ​الدفاع المدني​ اللبناني بأنه "أخمد في تمام الساعة الخمسة و25 دقيقة من عصر اليوم الواقع في ٢٠١٩/٠٥/٢٧، حريقاً شب في اعشاب يابسة وحقلٍ من القصب في ​نهر ابراهيم​ - جبيل.

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