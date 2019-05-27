الصحة العالمية: 562 قتيلًا و2855 جريحًا في معارك العاصمة الليبية

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ في ​ليبيا​ أن “حصيلة ضحايا النزاع المسلح في العاصمة الليبية ​طرابلس​، بين قوات ​الجيش الوطني​ الليبي، بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ وقوات حكومة الوفاق الوطني بزعامة ​فائز السراج​، ارتفعت إلى 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيًا، و2855 جريحًا، بينهم 106 مدنيًا، منذ أوائل الشهر الماضي".

وأكّدت الأمم المتحدة أن "الآلاف من الليبيين اضطروا للنزوح منذ اندلاع المعارك في طرابلس، منذ أن أعلن حفتر، في الرابع من نيسان الماضي، إطلاق عملية عسكرية لتطهير طرابلس مما وصفه بـ “الإرهاب”.

يذكر أنه تتمركز في طرابلس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، والتي أخفقت في الحصول على ثقة البرلمان القائم بشرق البلاد، ويدعمه الجيش الوطني الليبي، عقب توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية في 2015.