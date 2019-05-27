الميادين: البرلمان النمساوي يسحب الثقة من المستشار سيباستيان كورتز

أفادت قناة "الميادين" بان "البرلمان ​النمسا​وي يسحب الثقة من المستشار ​سيباستيان كورتز​". وطُرح إجراء التصويت على سحب الثقة بعد أن أدى الكشف عن تسجيل فيديو صُور سرا لرئيس حزب الحرية السابق هاينز كريستيان شتراخه إلى حل الائتلاف الحاكم الذي يضم حزبه وحزب المحافظين الذي ينتمي إليه كورتس.

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