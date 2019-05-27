سفير الصين بفلسطين: بكين لن تشارك في ورشة البحرين

أكد سفير الصين لدى ​فلسطين​ أن "بكين لن تشارك في ورشة ​البحرين​ حول الاستثمار في المناطق الفلسطينية".

وكان ​البيت الأبيض​ قد اعلن منذ أسبوعين عن "ورشة" اقتصادية دولية ستعقد في البحرين في أواخر شهر حزيران المقبل للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، كجزء أول من خطة سلام ​الشرق الأوسط​، مشيراً إلى أن المؤتمر ستشارك فيه الحكومات و​المجتمع المدني​ وزعماء الأعمال.

وأوضح البيت الأبيض أن المؤتمر الذي يحمل عنوالن "مؤتمر السلام من أجل الرخاء" سيعقد يومي 25 و26 حزيران، ويهدف لحشد الإستثمارات الإقتصادية المحتملة لخطة السلام.

تجدر الإشارة إلى أن ​جاريد كوشنر​، صهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ومستشاره السياسي، كان قد أعلن سابقاً أنه سيكشف عن خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط بعد انتهاء ​شهر رمضان​ مطلع حزيران المقبل.

ولفت إلى أنه كان يأمل بطرح الخطة أواخر العام الماضي، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أعلن عن إجراء ​انتخابات​ ولا يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتلاف.