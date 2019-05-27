شقير: عبور الموازنة الى مجلس النواب إنجاز هام على طريق استعادة الثقة وإصلاح المالية العامة

أكّد وزير الاتصالات ​محمد شقير​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "عبور ​الموازنة​ العامة اليوم من ​مجلس الوزراء​ الى ​مجلس النواب​ إنجاز هام على طريق استعادة الثقة وإصلاح ​المالية العامة​"، مشددًا على "أمل اقرارها سريعاً في الهيئة العامة للمجلس للمباشرة في تنفيذ مشاريع ​مؤتمر سيدر​ وبرامج الحكومة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي".

وكان وزير المالية علي حسن خليل قد لفت، في مؤتمر صحافي بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، الى "أننا قاربنا الملف الإقتصادي والمالي إستجابة للتحديات الكبيرة التي يعاني منها البلد، وأتت هذه الموازنة ونقاشها بظرف ضاغط جدًا على الوضع، بعدما مرينا عام 2018 بظروف إستثنائية وتأخير تشكيل الحكومة وأزمات المنطقة كلها أدت الى رفع العجز الفعلي الى ما يقارب 11.4 بالمئة"، مشيرا الى أن "هذه الموازنة أتت في سياق مالي متضخم فالدين العام كبير وخدمة الدين تزيد".