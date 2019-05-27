الدفاع الروسية: مناورات بحرية في بحر بارنتس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن "مجموعة متنوعة من قوات الأسطول الشمالي بقيادة طراد الصواريخ "مارشال أوستينوف" ستقوم خلال التدريبات البحرية العسكرية بإعداد تكتيكات نشر قوات الأسطول"، مشيرة إلى أن "هذا الجانب من المناورات سيتم في 29 أيار الجاري".
وأوضحت أنه "سيشارك في التدريبات أكثر من 15 زورقًا وسفينة من الأسطول وغواصة نووية وطائرات من طراز "سو 30 إس إم" و"سو 33" و"إيل 33" ومروحيات "كا 27 بي إس 45" تابعة لسلاح الجو وقوات الدفاع الجوي".
وذكرت أن "القطع المشاركة في مناورات بحر بارنتس ستطلق خلال التمرين نيران المدفعية صوب أهداف جوية وبحرية، وستنفذ عمليات بحث عن غواصة "عدو وهمي"، بالإضافة إلى إجراءات لمساعدة طاقم سفينة عالقة في البحر".
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