لفت وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي إلى أنه "أقر ​مجلس الوزراء​ ​الموازنة​ وأرقامها إيجابية وهذه خطوة اولى ومهمة في مشروع الإصلاح المالي. الخطوة التالية أولا الإقرار في ​مجلس النواب​ وثانيا ان تطبق ​الحكومة​ ما التزمت به من تخفيض للعجز وثالثا ان نكمل الموازنة بخطة إصلاحات بنيوية لتحفيز الثقة والنمو والتأسيس لإقتصاد مستدام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افيوني: الموازنة خطوة اولى ومهمة في مشروع الإصلاح المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.