الحرس الثوري: لا تأثير للسعودية في معادلات المنطقة

اعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني الأميرال ​علي فدوي​ أن "لا جدوى من التفاوض مع الشيطان الأكبر (​أميركا​)، فالأميركيون هم اليوم في أضعف حالاتهم في منطقة غرب آسيا على مدى تاريخ تواجدهم فيها"، مشرًا إلى أن "عدد سفنهم الحربية في ​الخليج​ أقل من أي وقت مضى خلال العقود الأخيرة".

وأضاف: "حتى أن حاملة الطائرات الأميركية التي تحركت نحو المنطقة وفق برنامج مسبق قد توقفوا بها في ​المحيط الهندي​ ولم يأتوا بها إلى الخليج بسبب الخوف الذي اعتراهم".

ولفت إلى أنه "بعض دول المنطقة ك​السعودية​ لا تأثير لها في معادلات المنطقة"، مشددًا على أن "علينا ألا نتحدث عن مجموعات صغيرة وهزيلة مثل السعودية حينما تكون أميركا هي الجانب الآخر للقضية والنزاع، فلا ينبغي التحدث عن جهات لا تأثير لها، لأن هذه الدول قد وجهت اتهامات إلينا على مدى الأعوام الـ40 الماضية في إطار مختلف القضايا، وبطبيعة الحال فإنها هي التي ترتكب الأعمال لإرهابية بنوايا شيطانية".