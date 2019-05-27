اعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني الأميرال علي فدوي أن "لا جدوى من التفاوض مع الشيطان الأكبر (أميركا)، فالأميركيون هم اليوم في أضعف حالاتهم في منطقة غرب آسيا على مدى تاريخ تواجدهم فيها"، مشرًا إلى أن "عدد سفنهم الحربية في الخليج أقل من أي وقت مضى خلال العقود الأخيرة".
وأضاف: "حتى أن حاملة الطائرات الأميركية التي تحركت نحو المنطقة وفق برنامج مسبق قد توقفوا بها في المحيط الهندي ولم يأتوا بها إلى الخليج بسبب الخوف الذي اعتراهم".
ولفت إلى أنه "بعض دول المنطقة كالسعودية لا تأثير لها في معادلات المنطقة"، مشددًا على أن "علينا ألا نتحدث عن مجموعات صغيرة وهزيلة مثل السعودية حينما تكون أميركا هي الجانب الآخر للقضية والنزاع، فلا ينبغي التحدث عن جهات لا تأثير لها، لأن هذه الدول قد وجهت اتهامات إلينا على مدى الأعوام الـ40 الماضية في إطار مختلف القضايا، وبطبيعة الحال فإنها هي التي ترتكب الأعمال لإرهابية بنوايا شيطانية".
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري: لا تأثير للسعودية في معادلات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.