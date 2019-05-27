توقيف مواطن بتهمة الاتجار والتداول بالعملة المزورة في البترون

أوقف مكتب أمن البترون في مديرية ​مخابرات الجيش​، وبعد عملية رصد ومراقبة، المواطن ع.ز. بتهمة الاتجار والتداول بالعملة المزورة. وسيتم تسليمه الى ​القضاء​ المختص لاتخاذ التدابير اللازمة في حقه.

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