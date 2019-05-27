مصطفى حسين: أبناء عكار لم يعد بإمكانهم تحمل الإهمال والنسيان الرسمي

رأى النائب ​مصطفى حسين​ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، "ان صرختنا التي اطلقناها منذ أسابيع لم تلق آذانا مصغية بخصوص تغييب عكار عن مشروع ​الموازنة​، نجد أنفسنا اليوم مجبرين على تصعيد اللهجة محذرين من أن ابناء عكار ما عاد بإمكانهم تحمل الإهمال والنسيان الرسمي لهذه المحافظة، وبالتالي لا يمكن ضبط ردة الفعل تجاه التمادي في الإهمال وعدم ذكر عكار في أي بند من الموازنة."

ودعا حسين، الى تصحيح الخطأ ، وهو واجب والعودة عن الخطيئة ضرورية قبل فوات الاوان بدلا من إلهائنا بوعود وهمية عن مشاريع من خارج الموازنة، ما عادت تنطلي على احد، فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين".