رئيس بلدية تنورين التقى مدير معهد الدراسات البيئية في البلمند لعرض نتائج مشاريع التعاون

عقد لقاء في بلدية ​تنورين​ ضم رئيس المجلس البلدي ​بهاء حرب​ والاعضاء ومدير معهد الدراسات البيئية في ​جامعة البلمند​ الدكتور منال نادر ومدير برنامج الأراضي والموارد الطبيعية في المعهد الدكتور جورج متري تخلله عرض لأبرز نتائج مشاريع التعاون بين المعهد و​البلدية​.

تضمنت هذه النتائج تطوير خطة إدارية للسياحة البيئية لجرد تنورين من عدة مكونات أبرزها: التشجير و​الزراعة​ الحافظة والتقليدية، برك ومصادر ​المياه​، مناطق التخييم، دروب المشي و​الدراجات الهوائية​ بالإضافة إلى نشاطات أخرى كالنقل وأماكن إقامة المناسبات الاجتماعية. كما تم عرض لتقييم التنوّع النباتي والحيواني في الجرد خلال الفترة الممتدة بين تشرين الثاني 2017 وتشرين الثاني 2018 حيث تمّ تسجيل وتوثيق 28 صنف من النباتات الأساسية والغير عشبية، 8 أصناف من الثدييات و55 صنفا من ​الطيور​. ووُضعت هذه الاصناف ضمن دليل حقلي مبسّط يصف خصائص كل نوع ويُسَهّل على الزائر التعرّف على الانواع من خلال المعلومات والصور.

كما وُضعت جميع النتائج على الخريطة الشاملة للخطة الإدارية للسياحة البيئية في جرد تنورين. أخيرا تمت مناقشة أفكار مشاريع تعاون مستقبلية بينها التحريج وصيانة أشجار اللزاب وتنظيم الرعي والحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة الجرد. كما سيتم إنشاء محمية أشجار لزاب وأرز على مساحة 50 هكتار في جرد تنورين وهذه المحمية ستزرع بـ 40 ألف شجرة.