قمر الدين افتتح سوق زنود الست الأسبوعي في ساحة التل في طرابلس

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افتتح رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، سوق "زنود الست" الأسبوعي في حديقة المنشية في ساحة التل في طرابلس، والذي ينظمه "المركز اللبناني للدراسات والأبحاث والإئتلاف النسائي لأجل طرابلس" وبالتعاون مع بلدية طرابلس.
وأكد قمر الدين حرصه وحرص المجلس البلدي على دعم هكذا مشاريع حيوية وضرورية، لافتا إلى أن "هذا السوق سيفتتح أبوابه أسبوعيا بعد 15 حزيران المقبل".
وشكر كل الذين ساهموا في انجاح هذا المشروع من موظفي وعمال دائرة العلاقات وورشة الطوارئ في البلدية وأعضاء المجلس اللبناني للدراسات والابحاث والإئتلاف النسائي لأجل طرابلس.
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