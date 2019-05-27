وهاب لبشارة الأسمر: إذهب الى جهنم أيها المجرم

توجه رئيس حزب التوحيد العربي ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى الرئيس السابق للإتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​، قائلا: "بشاره الأسمر أنت مجرم، أنت كنت تقتل الناس على الحواجز، أنت هدمت الجوامع والكنائس، أنت سرقت مليارات الدولارات من ​النفط​ و​الكهرباء​ والصناديق والوزارات والإلتزامات و​النفايات​ لولاك لكان ​لبنان​ بألف خير لكان لدينا دولة وقضاء وإدارة إذهب الى جهنم أيها المجرم".

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