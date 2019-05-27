افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بان "​الصليب الأحمر اللبناني​ نفذ بالتنسيق مع ​قيادة الجيش​ وبمشاركة أمانة سر لجنة ادارة الكوارث والازمات في محافظة ​الجنوب​ مناورة تحاكي ميدانيا سيناريو فرضية وقوع حدث أمني عند تخوم مخيم ​عين الحلوة​ وقد جرى اختيار مدرسة عين الحلوة الابتدائية الرسمية الواقعة بمحاذاة منطقة حي الطوارىء في منطقة تعمير عين الحلوة المتداخلة مع المخيم لتنفيذ المناورة، حيث كانت المهمة المفترضة كيفية التعاطي مع الحدث منذ اللحظة الأولى لوقوعه واخلاء تلامذة المدرسة عبر ممرات آمنة الى خارج المنطقة وشملت المناورة الدخول الى سرداب تحت الأرض كان يستخدم في الماضي كمنفذ بين منطقتي حي الطوارىء والتعمير لكن تم اقفاله في فترة سابقة من قبل ​الجيش اللبناني​ لدواع أمنية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مناورة للصليب الأحمر بالتنسيق مع قيادة الجيش عند تخوم مخيم عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.