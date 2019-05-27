الجيش: توقيف أشخاص في محلة الكفاءات لتعاطيهم المخدرات وترويجها

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أنه "أوقفت مديرية المخابرات في محلة الكفاءات المدعوين (م.ع – ع.ز – خ.م) لاقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، كما ضبطت بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة (كوكايين، حشيشة الكيف، حبات كاريزول) بالإضافة إلى مسدس حربي ومبلغ مالي".
وأوضحت القيادة في بيان لها أنه "تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات".
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