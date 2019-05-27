الجيش: توقيف أشخاص في محلة الكفاءات لتعاطيهم المخدرات وترويجها

أعلنت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ أنه "أوقفت ​مديرية المخابرات​ في محلة ​الكفاءات​ المدعوين (م.ع – ع.ز – خ.م) لاقدامهم على تعاطي ​المخدرات​ وترويجها، كما ضبطت بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة (كوكايين، ​حشيشة الكيف​، حبات كاريزول) بالإضافة إلى مسدس حربي ومبلغ مالي".

وأوضحت ​القيادة​ في بيان لها أنه "تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات".