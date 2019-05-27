إعادة تشغيل محطة القطارات ببروكسل بعد إغلاقها للاشتباه بوجود قنبلة

أفادت قناة "الحدث" عن "إعادة تشغيل محطة القطارات في ​بروكسل​ بعد إغلاقها للاشتباه بوجود ​قنبلة​". يذكر أن قناة "الحدث" كانت قد أفادت عن "إخلاء محطة القطارات الشمالية في بروكسل على خلفية إنذار بوجود قنبلة"، مشيرةً إلى أن "​الشرطة​ الفيدرالية قالت إنها تجري عمليات تفتيش داخل المحطة".

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