الحدث:إخلاء محطة القطارات الشمالية ببروكسل على خلفية إنذار بوجود قنبلة

أفادت قناة "الحدث" عن "إخلاء محطة القطارات الشمالية في ​بروكسل​ على خلفية إنذار بوجود قنبلة"، مشيرةً إلى أن "الشرطة الفيدرالية قالت إنها تجري عمليات تفتيش داخل المحطة".

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