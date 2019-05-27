جعجع: الموازنة اليوم هي أفضل من الموازنات التقليدية لكن كان من الممكن أن تكون أفضل

علق رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​ على ​مقتل مواطن​ من ​آل الحجيري​ في جرود ​عرسال​، موضحاً أن "حسين الحجيري كان بصحبة عدة أشخاص من أجل ​الصيد​ في ​جرود عرسال​ ولكن أتت عناصر من ​الجيش السوري​ او عناصر تابعة له ويقتلونه ويخطفون من كان بصحبته والامر الغير طبيعي كان في ردة فعل السلطات اللبنانية"، معتبراً أن "من أسوأ الأمور ان يشعر المواطن انه لا يعيش في دولة وهذا يجعل من المواطن بأنه مستهدف فأين الكرامة الوطنية بما حدث".

وفي مؤتمر صحفي، طالب جعجع، ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بـ"تحقيق كامل عن حادثة عرسال وان تقوم ​الأجهزة الأمنية​ بتحقيق شامل واستدعاء ​السفير السوري​ في لبنان والتجاهل الذي حصل غير مقبول".

وعن ملف المهجرين، أكد جعجع أنه "لا يزايدن أحد علينا في ملف المهجرين لكننا نسأل كيف أضيفت الـ40 مليار ليرة إلى ​الموازنة​ في اللحظات الأخيرة واعتراضنا هو طريقة الاقتراح التي طرحت من خارج المقاييس ولسنا بوارد القبول بصرف هذا المبلغ على المحاسيب بل يجب ان تصرف ضمن برنامج زمني واضح وضمن خطة واضحة وشنوا علينا معركة لأننا طالبنا بـ 3مليارات ل​وزارة الشؤون الاجتماعية​ فكيف اذا طالبنا 40 مليار ليرة؟".

وعن الموازنة، لفت جعجع إلى "اننا فرحنا جداً باقرار الموازنة والموازنة اليوم هي أفضل من الموازنات التقليدية لكن كان من الممكن أن تكون أفضل".