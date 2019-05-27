شكرا لقرائتكم خبر عن 79 مليون جنيه من الخزانة العامة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ العجز المتوقع بمشروع موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء 79 مليونا و888 ألف جنيه للسنة المالية 2019/2020، سيتم تمويله من الخزانة العامة للدولة، بزيادة قدرها 22 مليون و315 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى 2018/2019، حيث بلغ العجز فيها 57 مليون و573 ألف جنيه.

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وتبلغ قيمة جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة الجديدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء 25 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 18 مليونا و639 ألف جنيه عن إيرادات العام الجارى البالغة 6 ملايين و361 ألف جنيه.

فيما سجلت جملة المصروفات زيادة قدرها 40 مليونا و954 ألف جنيه، بعدما قفزت من 63 مليونا و934 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، إلى 104 ملايين و888 ألف جنيه بمشروع موازنة العام الجديد 2019/2020.