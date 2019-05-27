79 مليون جنيه من الخزانة العامة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالموازنة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ العجز المتوقع بمشروع موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء 79 مليونا و888 ألف جنيه للسنة المالية 2019/2020، سيتم تمويله من الخزانة العامة للدولة، بزيادة قدرها 22 مليون و315 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى 2018/2019، حيث بلغ العجز فيها 57 مليون و573 ألف جنيه.
وتبلغ قيمة جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة الجديدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء 25 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 18 مليونا و639 ألف جنيه عن إيرادات العام الجارى البالغة 6 ملايين و361 ألف جنيه.
فيما سجلت جملة المصروفات زيادة قدرها 40 مليونا و954 ألف جنيه، بعدما قفزت من 63 مليونا و934 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، إلى 104 ملايين و888 ألف جنيه بمشروع موازنة العام الجديد 2019/2020.
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