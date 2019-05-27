شكرا لقرائتكم خبر عن من سيناء إلى محطة الضبعة.. أبرز 11 مشروعا استراتيجيا للطرق خلال 2019/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت مصر قفزة واسعة فى قطاع الطرق والبنية التحتية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وما زالت تواصل تنفيذ عدد من المحاور والطرق الاستراتيجية المهمة فى أنحاء الجمهورية، لوضع أسس التنمية الشاملة والمستدامة. وتتواصل مساعى الحكومة لتطوير شبكة النقل على مستوى الجمهورية، سواء برفع كفاءة الطرق الحالية أو إنشاء أخرى جديدة، وتتضمن خطة القطاع خلال العام المالى 2019/ 2020 عشرات المشروعات المهمة، لكن بينها محاور وطرق تتضاعف أهميتها فى ضوء المناطق التى تخدمها، أو الإضافة المتوقع أن تحققها، وفيما يلى نستعرض 11 منها: مشروعات الطرق الاستراتيجية فى جنوب سيناء - رفع كفاءة طريق دهب نويبع. - رفع كفاءة الطريق من كمين سعال إلى سانت كاترين. - تطوير طريق النفق شرم الشيخ. - طريق عرضى 4. Advertisements مشروعات الطرق الأخرى (استكمال - جديدة): - ازدواج طرق المحلة / كفر الشيخ / دسوق / دمنهور / حوش عيسى / جناكليس. - ازدواج طريق الزقازيق / السنبلاوين - تطوير وتحديث الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى - توسيع وتطوير طريق الكافورى برج العرب بطول 24 كيلو مترا. - إنشاء نفق مدينة ميت غمر دقادوس. - طريق جديد لربط كفاءة طريق مطروح سيوة بطول 285 كيلو مترا. - إنشاء طريق على امتداد "الساحلى الدولى" لخدمة محطة الضبعة.

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