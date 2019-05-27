شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب بموافاتها بالخريطة الاستثمارية للمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بموافاتها بالخريطة الاستثمارية للمحافظات (على مستوى الوحدات المحلية).

وقال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات له، إن الخريطة الاستثمارية لكل المحافظات يجب أن توزع بشكل مناسب وعادل، وأن تحظى كل محافظة بمشروعات استثمارية تساعد على تحقيق التنمية الشاملة.

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وأكد "الدامى" على ضرورة زيادة المخصصات المالية لبعض المحافظات التى يوجد بها قرى كثيرة فقيرة ومناطق تفتقر معظم الخدمات، وإقامة مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل للشباب.