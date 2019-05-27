مكتبة الإسكندرية تفوز بعضوية مجلس "إفلا" الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت مكتبة الإسكندرية اليوم الإثنين، فوز الدكتورة مروة الصحن، مديرة مركز الأنشطة الفرنكوفونية بالمكتبة، بعضوية مجلس حكام الاتحاد الدولي للجمعيات ومؤسسات المكتبات "إفلاIFLA " وذلك للدورة الثانية على التوالي.

وأعرب الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته للدور الذي تلعبه المكتبة على الصعيد الدولي، وقدرتها على إحراز مراكز متقدمة فيه.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية أن الدكتورة مروة الصحن حصلت على ثاني أعلى الأصوات في انتخابات "إفلا" من بين 22 مرشحًا دوليًا، مشيرا إلى أن المكتبة حققت بذلك تقدما جديدًا في مجال المكتبات والمعلومات.