تحرير 7 محاضر لمخابز مخالفة في حملة تموينية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تحرير 7 محاضر ومخالفات لمخابز مخالفة في حملة تموينية مكبرة بمركزي الخارجة والداخلة.

أكد وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، معاذ عبد الرحيم، تحرير 3 محاضر لمخابز أنتجت خبز ناقص وزن عن الوزن القانوني المقرر في الدعم، و3 محاضر لمخابز غير ملتزمة بمواعيد التشغيل خلال شهر رمضان المعظم، ومحضرًا لمخبز لعدم نظافة أدوات عجن دقيق الخبز.

أضاف "معاذ"، أن الحملات التموينية على المخابز مستمرة على مدار الشهر الفضيل، لمراقبة جودة المعروض من الخبز المدعم، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وبالشكل القانوني الذي أقرته الدولة.