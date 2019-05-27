مناورات بحرية روسية في بحر بارنتس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 15 سفينة من الأسطول الشمالي، بما في ذلك طراد الصواريخ "مارشال أوستينوف"، ستشارك في مناورات بحر بارنتس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "ستقوم مجموعة متنوعة من قوات الأسطول الشمالي بقيادة طراد الصواريخ (مارشال أوستينوف)، خلال

التدريبات البحرية العسكرية، بإعداد تكتيكات نشر قوات الأسطول"، مشيرة إلى أن هذا الجانب من المناورات سيتم في 29 مايو.

وأضافت: "سيشارك في التدريبات أكثر من 15 زورقا وسفينة من الأسطول، وغواصة

نووية، وطائرات من طراز (سو 30 إس إم) و(سو 33) و(إيل 33) ومروحيات (كا 27 بي إس 45) تابعة لسلاح الجو وقوات الدفاع الجوي".

وذكرت أن القطع المشاركة ستطلق خلال التمرين نيران المدفعية صوب أهداف جوية وبحرية، وستنفذ عمليات بحث عن غواصة "عدو وهمي"، بالإضافة إلى إجراءات لمساعدة طاقم سفينة عالقة في البحر.