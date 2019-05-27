الرئيس البيلاروسي يمنع الرياضيين من ركوب سيارات المرسيدس

حظر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ابتداء من اليوم على الرياضيين في بلاده استخدام حافلات الشركات الأجنبية، بما في ذلك "مرسيدس"، عند تنقلهم.
وجاءت تعليمات الرئيس البيلاروسي الجديدة خلال اختباره في العاصمة مينسك حافلة جديدة من إنتاج شركة الشاحنات والحافلات البيلاروسية "ماز".
وأشاد لوكاشينكو خلال الاختبار بالحافلة الجديدة، التي ستصبح وسيلة النقل الرسمية لـدورة الألعاب الأوروبية الثانية، وقال لوكاشينكو: "الحافلة جيدة.. لكن رياضيينا يريدون أن يركبوا حافلات مرسيدس يجب أن نحظر ذلك".
وهذه ليست المرة الأولى، التي ينتقد فيها لوكاشينكو الرياضيين في بلاده، فقد
وتأسست دورة الألعاب هذه في 2012، وتنظم كل 4 سنوات من قبل منظمة "اللجان الأولمبية الأوروبية"، ونظمت نسختها الأولى عام 2015 في باكو، وستنظم النسخة المقبلة في الفترة من 21 حتى 30 يونيو المقبل في مينسك.
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