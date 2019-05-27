انتخابات الجزائر.. اتهامات بالخيانة ومصير مجهول

بدأت الجزائر في التحضير لانتخابات رئاسية بعد تنحي الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة في 23 إبريل الماضي.

ويرفض المحتجون في الشارع الجزائري إجراء الانتخابات في الموعد المقرر من قبل المجلس العسكري، في 4 يوليو المقبل، معلنين ضرورة تأجيل الانتخابات في الوقت الحالي، والإطاحة برموز النظام السابق.

انتهت، أمس الأحد، المهلة القانونية لتقديم أوراق الترشح للانتخابات، وأعلن المجلس الدستوري تسجيل ملفين لمرشحين اثنين فقط، وهم عبدالحكيم حمادي، والمترشح حميد طواهري.

ومن المنتظر أن يفصل المجلس الدستوري في صحة ملفات الترشح، وفقا لأحكام الدستور، وقانون الانتخابات، وأكد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الأسبوع الماضي، ضرورة احترام الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، لتفادي الوقوع في فخ الفراغ السياسي.

مرشح مجهول:

يقول أستاذ العلوم السياسية الجزائري، طارق ردّاف، "إن المرشحان اللذان تقدما بأوراقهما إلى اللجنة المختصة، هم شخصيات مغمورة وغير معروفة في الساحة السياسية، موضحًا أن الشخصيات المعروفة ذات الثقل السياسي،

رفضت منذ البداية المشاركة والاصطفاف إلى جانب الشعب".

وأوضح رداف، أن كل من يعلن ترشحه للانتخابات سيواجه اتهامات بالخيانة من قبل المتظاهرين، لذلك لم يبق لدينا في الساحة سوى بعض الطامحين للسلطة، والذين لا يمكن أخذهم على محمل الجد.

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ودعت ثلاث شخصيات سياسية وعسكرية بارزة القيادة العسكرية، أمس الأحد، إلى "حوار صريح" مع ممثلي الحركة الاحتجاجية، وحذرت من "حالة الانسداد"، بسبب التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها.

هذه الشخصيات، هي أحمد طالب الإبراهيمي (87 سنة)، وزير الخارجية بين 1982 و1988، والمرشح للانتخابات الرئاسية في 1999 قبل أن ينسحب منها، ويفوز بها بوتفليقة، والمحامي علي يحيى عبدالنور (98 سنة) الذي يعتبر عميد مناضلي حقوق الإنسان بالجزائر، واللواء المتقاعد رشيد بن يلس (72 سنة) الذي شغل عدة

مناصب في الجيش، منها قائد القوات البحرية.

وتابع البيان أن الهدف من الحوار مع المجلس العسكري، هو إيجاد حل سياسي توافقي، للتقارب بين الأجيال والاستجابة لطموحات الشعب المشروعة".

وأوضح المحلل السياسي، طارق رداف، أنه لا تزال هناك فرصة للتأجيل، فالمجلس الدستوري يفحص صحة الأوراق، وربما يحدث ما يؤدي إلى "موت" مشروع الانتخابات في 4 يوليو المقبل.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، حديثه مع الوفد، "أن الشعب العلاقة بين الشعب الجزائري، والمؤسسة تتمع بنوع من الخصوصية، بسبب أحداث العشرية السوداء، حيث نشأ رابط عاطفي نوعا ما تعزز مع مرور الوقت، وتصادف ذلك مع موقف قائد الأركان منذ 22 فبراير، وتبريره للتردد في اتخاذ بعض القرارات، بسبب عدم الرغبة في ممارسة الجيش لأي دور سياسي.

وأوضح، "أن استقالة الرئيس جاءت بعد طرح قائد الأركان لفكرة تطبيق المادة 102، حيث كان هذا الإعلان بمثابة ترجيح الكفة لصالح الشع، لذلك يمكن القول أنه سواء كانت العلاقة قائمة على الثقة والتقدير تجاه الجيش، أو كانت علاقة براغماتية يحاول فيها الشعب استغلال ثقل قائد الأركان فالنتيجة هي ذاتها، وهو اعتبار الجيش الملاذ الأخير لتحقيق مطالب الحراك الشعبي".