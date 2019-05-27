الملك سلمان: السعودية قامت على الوسطية والاعتدال

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية قامت على منهج الوسطية والاعتدال الذي يحمي البلاد ويحقق أمنها.

كما جدد الملك سلمان الدعوة إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيًّا كان مصدره وذريعته.

وتنظم رابطة العالم الإسلامي، الاثنين، المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال، وإعلان "وثيقة مكة المكرمـة"، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

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بن عبد العزيز آل سعود.

يذكر أن الملك سلمان كان دعا في 19 مايو قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019م، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل

ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، الأسبوع الماضي، إن العاهل السعودي وجه دعوة إلى "أشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، في 30 مايو لبحث الاعتداءات التي وقعت مؤخرا في منطقة الخليج وتداعياتها على المنطقة".

ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/أيار الموافق 26 رمضان، في مكة أيضاً.