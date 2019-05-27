الاستخبارات العسكرية العراقية تُحبط عملية إرهابية في الرمادي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إحباط عملية إرهابية في الرمادي وإلقاء القبض على مخططيها.
ذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الإثنين، أن مجموعة من مديرية الاستخبارات العسكرية في
كانت مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت، في وقت سابق، من القبض على أحد الإرهابيين في منطقة (البو عساف) بجزيرة الرمادي بالأنبار، الذي يعمل عنصرًا أمنيًا لتنظيم (داعش)، وقام بنقل معلومات عن القطاعات الأمنية وتحركاتها خلال معارك التحرير.
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