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الاستخبارات العسكرية العراقية تُحبط عملية إرهابية في الرمادي

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 أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إحباط عملية إرهابية في الرمادي وإلقاء القبض على مخططيها.
 ذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الإثنين، أن مجموعة من مديرية الاستخبارات العسكرية في

الفرقة (10)، وبالتعاون مع استخبارات (لواء 38)، تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين بمنطقة (البو طيبان)، خططا للقيام بعملية إرهابية في الرمادي بالأنبار،
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حيث تم إحباط العملية الإرهابية قبل تنفيذها.
 كانت مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت، في وقت سابق، من القبض على أحد الإرهابيين في منطقة (البو عساف) بجزيرة الرمادي بالأنبار، الذي يعمل عنصرًا أمنيًا لتنظيم (داعش)، وقام بنقل معلومات عن القطاعات الأمنية وتحركاتها خلال معارك التحرير.
 
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