الكرملين: إعلان أوكرانيا لإفلاسها "شأن داخلي" ولا نريد التعليق عليه

اعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن ما يتردد من مقترحات حول إشهار أوكرانيا لإفلاسها "شأنا أوكرانيا داخليا"، ولا نريد التعليق عليه.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لمثل هذه المقترحات، وعما إذا كانت روسيا تعول على

سداد أوكرانيا للديون المستحقة عليها، إنه "ليس من شأننا التعليق على هذا الموضوع.. إنها مناقشة داخلية أوكرانية ولا يمكننا ولا نريد التعليق عليها".وأضاف، في تصريحات له، "نحن نتحدث في هذه الحالة عن سمعة بلدكمقترض موثوق به، ومن المعروف أن هناك التزامات بإعادة الديون ونحن ننطلق من هذا المبدأ".يُذكر أن رجل الأعمال الأوكراني إيجور كولومويسك صرح - في وقت سابق لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية - بأن الرئيس الجديد لأوكرانيا، فلوديمير زيلينسكي، يتعين عليه التخلي عن برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي أو يعلن إفلاس البلاد وعدم القدرة على سداد الديون الخارجية.