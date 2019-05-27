الكرملين: إعلان أوكرانيا لإفلاسها "شأن داخلي" ولا نريد التعليق عليه

اعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن ما يتردد من مقترحات حول إشهار أوكرانيا لإفلاسها "شأنا أوكرانيا داخليا"، ولا نريد التعليق عليه.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لمثل هذه المقترحات، وعما إذا كانت روسيا تعول على
وأضاف، في تصريحات له، "نحن نتحدث في هذه الحالة عن سمعة بلد
يُذكر أن رجل الأعمال الأوكراني إيجور كولومويسك صرح - في وقت سابق لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية - بأن الرئيس الجديد لأوكرانيا، فلوديمير زيلينسكي، يتعين عليه التخلي عن برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي أو يعلن إفلاس البلاد وعدم القدرة على سداد الديون الخارجية.
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