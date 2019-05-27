الملك سلمان: نجدد الدعوة لإيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيًّا كان مصدره وذريعته

- الملك سلمان: السعودية قامت على منهج الوسطية والاعتدال الذي يحمي البلاد ويحقق أمنها - الملك سلمان: الدين الإسلامي "شرع مطهّر" وليس "رأيًا يُرتجل"



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