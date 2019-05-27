كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معبر إيراني جديد لتهريب الأسلحة إلى لبنان عبر العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت صور حديثة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، إنشاء إيران لمعبر حدودي جديد على الحدود السورية مع العراق ليشكل ممراً برياً جديداً لبنان، وذلك حسب ما كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين.

وتبين الصور التي التقطت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنشاء معبر جديد في مثلث الحدود الإيرانية بين البوكمال السورية والقائم العراقية، وتُظهر أعمال بناء بنية تحتية على مسافة 2.6 كيلومتر غرب معبر البوكمال الحدودي بين البلدين، حسب ما ذكر موقع "نيوزيمن" الإخباري.

وقد يكون الغرض من المبنى تخزين المركبات والمعدات والأسلحة، التي ستهرب للميليشيات الشيعية المدعومة من طهران في سوريا، ولبنان، والعراق.

وقالت مصادر استخباراتية غربية وإقليمية إن "الإيرانيين يخططون لاستخدام هذا الطريق الجديد في تهريب الأسلحة والشحنات النفطية لتجنب العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية".

ولا يخضع المعبر الجديد لإشراف العراق أو القوات النظامية، بل يخضع مباشرة للأوامر الإيرانية، في ميزة غير مسبوقة، حصلت عليها إيران أخيراً.