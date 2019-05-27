كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير خارجية إيران: مستعدون للحوار مع دول أخرى في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن طهران مستعدة للحوار مع دول أخرى في المنطقة.

وحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن إيران مستعدة للحوار والتعاطي البناء مع دول المنطقة.

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وأشار عراقجي خلال اللقاء إلى السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية "القائمة على إرساء دعائم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج المهمة"، وقال إن "الأمن مفهوم موحد لا يقبل التفكيك ويشمل الحقلين السياسي والاقتصادي معا".