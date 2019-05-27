كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إخلاء محطة القطارات شمال بروكسل بسبب إنذار بوجود متفجرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخلت سلطات الأمن البلجيكية محطة القطارات الشمالية في العاصمة بروكسل، على خلفية إنذار بوجود قنبلة، وقد تم إخلاء المحطة من المسافرين.

Advertisements

وأفادت وكالة الإخبارية البلجيكية (ها إل إن)، في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني عصر اليوم الاثنين، بأنه قد "تم إخلاء محطة قطارات بروكسل الشمالية بسبب إخطار وجود قنبلة".

وأضافت "وصل الإنذار حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، وأخلت على إثره الشرطة المحطة بالكامل ومنعت دخول أو خروج أحد. وطلبت من المسافرين التوجه لمحطة أخرى حتى يتضح حقيقة الأمر، ولم توضح السلطات حتى الآن مدى خطورة الوضع".

