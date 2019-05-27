كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع تايواني أمريكي يثير غضب الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى مسؤولا الأمن القومي في كل من الولايات المتحدة وتايوان لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في أول اجتماع من نوعه في أربعة عقود ووسط توتر في العلاقات بين بكين وواشنطن، وفقا لتقارير إعلامية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية لتايوان في بيان إن قائد الأمن القومي التايواني ديفيد لي التقى بمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون هذا الشهر.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن الاجتماع كان الأول منذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين تايوان والولايات المتحدة في 1979.

وتسبب هذا الاجتماع في إثارة غضب بكين في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية توترا بالفعل.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في إفادة صحفية يومية اليوم الاثنين إن بكين تعارض بقوة الاجتماع الذي عقد هذا الشهر بين بولتون ولي.

وأضاف البيان التايواني أن الاجتماع عقد خلال زيارة لي للولايات المتحدة في الفترة من 13 وحتى 21 مايو.

وتعتبر الصين تايوان إقليما منشق عنها يمكنها أن تستعيده بالقوة إذا اقتضت الضرورة.