كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل منفتحة على محادثات الحدود البحرية مع لبنان بوساطة أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم عن انفتاحها على المحادثات التي تجري بوساطة امريكية مع لبنان حول حل نزاع حول الحدود البحرية للجيران والتي تعطلت عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

وقال مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز في بيان عقب هذه المحادثات، بعد لقائه مع المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد، إنه يمكن أن يكون "من أجل مصلحة البلدين في تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط" من خلال الاتفاق على الحدود.

ووفقاً لوكالة رويترز، لم يصدر تعليق فوري من مسؤولين لبنانيين أو مسؤولين أمريكيين.

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ومن الناحية الفنية في حالة حرب منذ تأسيس إسرائيل في عام 1948، اختلفت إسرائيل ولبنان منذ فترة طويلة على ترسيم الحدود، وهو نزاع يؤثر على منطقة بحرية تبلغ مساحتها حوالي 860 كيلومتر مربع (330 ميل مربع) يمتد على طول حافة ثلاث كتل للطاقة في جنوب لبنان.

كما تطالب إسرائيل بالمياه في إحدى تلك الكتل، التي أطلقت ربح غاز في شرق البحر المتوسط ​​منذ عقد تقريبًا باكتشاف حقلي غاز كبيرين.

وأدى الخلاف إلى سنوات من التوتر، حيث وعد الجانبان بحماية مواردهما والتحذير من التعدي.