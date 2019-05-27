كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات.. رسوم رمزية على الإقامات طويلة الأجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كافأت الإمارات أصحاب المشاريع الاستثمارية في الدولة، والمستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع جديدة على أرض الإمارات، بتأشيرات إقامة مطولة لتوفير بيئات عمل تنافسية لهم ، حسبما نشرت وكالة رويترزللانباء.

وكشفت عن رسوم رمزية لإصدار التأشيرات، مقارنة مع ما هو قائم في دول العالم، بهدف تعزيز مكانة الإمارات من ناحية استقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية.

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وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن رسوم إقامة الـ10 سنوات صارت 1150 درهما (313 دولارا) للمستثمر في استثمارات عامة أو كبار العاملين لدى المستثمر، ولأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة ولأسرهم (الرسم عن كل طلب).

كما حددت رسوم تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم عند بلوغهم سن 18 عاما أو بعد انتهاء دراستهم الثانوية أو الجامعية لمدة عام قابلة للتجديد، بـ100 درهم عن كل فرد، وهي نفس القيمة عند تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام.

وتتيح الإمارات أذون دخول طويلة الأمد تمتد 180 يوما برسوم 1100 درهم، لسفرة واحدة بالنسبة لأصحاب المواهب والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، ولعدة سفرات للمستثمرين من خارج الدولة ورواد الأعمال والطلاب النابغين ذوي القدرات العالية.