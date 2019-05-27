كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الأسترالية الجديدة تضم وزيرا عربيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمت الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء الأسترالي المنتخب سكوت موريسون، وزيرا عربيا من أصل لبناني.

وشكل موريسون حكومته بعد فوز الائتلاف الذي يتزعمه في الانتخابات الفدرالية قبل نحو 10 أيام.

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وضمت الحكومة الجديدة 7 وجوها نسائية بينها وزيرة الخارجية ماريز باين، فيما أسندت حقيبة الإسكان للنائب الفدرالي اللبناني الأصل مايكل سكر، بالإضافة إلى تعيينه في منصب مساعد لوزير الخزانة.