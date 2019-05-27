كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضمن ثلاثة خبراء.. اختيار مصري للإشراف على التحقيق في مجرزة نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه ، نيك كالداس الخبير الاسترالى من أصل مصري إلى نيوزيلندا خلال الأسبوع الجارى للإشراف على التحقيق فى رد الشرطة النيوزيلاندية على حادث الاعتداء على مسجدى مدينة "كرايستشرش"، حسبما ذكرت شبكة "إس بى إس" الإخبارية الاسترالية.

ويشغل نيك كالداس، منصب نائب مفوض شرطة، ويُعرف بإشرافه على عديد من التحقيقات العالمية، أبرزها تحقيق محكمة العدل الدولية فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، وتحقيق الأمم المتحدة فى استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية.

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ومن المقرر أن يتوجه الخبير الاسترالى من أصل مصرى إلى نيوزيلندا خلال الأسبوع الجارى، تمهيدا لبدء العمل على التحقيقات التى يُتوقع أن تستغرق شهرا. وتركز على الوقت الذى استغرقته الشرطة فى الاستجابة للإنذار، والأسلحة التى استخدمتها عناصرها، وطريقة تعاملهم مع منفذ الهجوم، وغيرها من العوامل التقنية الخاصة بآلية عمل عناصر الشرطة النيوزيلندية خلال الحادث.