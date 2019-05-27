كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: ميانمار تصدر عفوا عن جنود متهمين بقتل الروهينجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منحت سلطات ميانمار، إطلاق سراح مبكر لسبعة جنود مسجونين بتهمة قتل عشرة رجال وصبية من الروهينجا خلال حملة الإبادة العسكرية عام 2017 في ولاية راخين الغربية، حسبما أكدّ اثنان من مسؤولي السجن واثنين من زملائه السابقين وأحد الجنود لوكالة رويترز.

وقال السجينان، إنه تم إطلاق سراح الجنود في نوفمبر من العام الماضي، وهذا يعني أنهم خدموا أقل من عام واحد من السجن لمدة 10 سنوات بسبب القتل في قرية "ان دين".

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وبينما قضوا فترة سجن أقل من مراسلي وكالة رويترز الذين كشفوا عن عمليات القتل، حيث أمضى الصحفيان، وا لون وكياو سو أوو، أكثر من 16 شهرًا خلف القضبان بتهمة الحصول على أسرار الدولة، وقد تم إطلاق سراح الاثنين في 6 مايو.

وأكد وين ناينج، كبير مراسلي سجن راخين في سيتوي، ومسؤول كبير في السجن في العاصمة نايبيتاو، أن الجنود المدانين لم يكونوا في السجن منذ بضعة أشهر.

وقال مسؤول نايبيتاو البارز الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "لقد خفف الجيش العقاب".