كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيتنام تقضى على 1.7 مليون خنزير لمواجهة تفشى حمى الخنازير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الزراعة الفيتنامية اليوم الإثنين، إن فيتنام أعدمت 500 ألف خنزير أخرى خلال الأسبوعين الماضيين لمواجهة تفشى حمى الخنازير الأفريقية، ليصل إجمالي عدد المعدومين حتى الآن إلى 1.7 مليون، أو 5 % من إجمالى قطيع البلاد.

ويمثل لحم الخنزير ثلاثة أرباع إجمالي استهلاك اللحوم في فيتنام، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 95 مليون نسمة، حيث يستهلك معظم الخنازير التي تربى على 30 مليون محلياً.

ووفقاً لوكالة رويترز، قالت إدارة إنتاج الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في بيان على موقعها على الإنترنت، إن الفيروس، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في فبراير ، انتشر فى 42 من 63 مقاطعة في البلاد.