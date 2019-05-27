كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيروت تنفي اجتماع مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية بشكلٍ قاطع اليوم الإثنين، عقد اجتماع بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في قبرص أو غيرها.

وقالت المصادر، إن الكلام المنسوب لمسؤولين لبنانيين يأتي "في إطار التشويش على الموقف اللبناني الموحد حول ترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة".

Advertisements

وأكدت المصادر، أنه "لم يحصل أي اجتماع بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في قبرص أو غيرها".

ونقلت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية اليوم، عن موقع "اندبندنت" عربية، أن "مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى أبلغوا إسرائيل بواسطة جهة ثالثة، أن بلادهم لن تكون قاعدة لرد إيراني من قبل حزب الله، أو أي جهة أخرى، إذا اندلعت حرب بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف الموقع أن الرئيس اللبناني ميشال عون "أبلغ جهات في إسرائيل عبر مبعوث خاص، أنه فهم من حليفه حزب الله أنه لا يعتزم مهاجمة إسرائيل، إذا كان يفترض به أن يرد على هجوم أمريكي على إيران ربما في الخليج".

