كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء اللبناني يوافق على موازنة 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء اللبناني رسميا، اليوم الاثنين، على الميزانية الحكومية للعام 2019، على أن يتم تحويلها إلى البرلمان لاعتمادها، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

وأفاد تلفزيون الجديد أن الميزانية، التي وافق مجلس الوزراء على معظم بنودها يوم الجمعة، تتضمن عجزا يبلغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر وزير المالية اللبناني أن ميزانية 2019 مبنية على توقعات بنمو اقتصادي 1.2%.

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ونقل تلفزيون الجديد عن الوزير قوله "كان أمامنا تحدّ كبير لتخفيض نسبة العجز إلى أقصى حد ممكن وفي الوقت نفسه إقرار إصلاحات بنيوية".

وتابع "نحن أمام تحول استثنائي وأساسي حصل في مشروع الموازنة هذا العام على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات في الموازنة"، مشيرا إلى أنه تم بحث موضوع خدمة الدين العام وبالتعويضات غير المبررة وإقرار خطة الكهرباء

وأضاف "هناك قرارات اتّفقنا عليها يجب أن تُترجم نتائج إيجابية على الاقتصاد اللبناني".