كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين يرفض دعوة محكمة دولية للإفراج عن البحارة الأوكرانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الكرملين اليوم الإثنين، دعوة من محكمة بحرية دولية لروسيا للإفراج عن 24 بحارا أوكرانيا، قائلاً إن المحكمة ليس لها اختصاص على المضيق، حيث اعتقلتهم قوات الأمن الروسية.

وقالت المحكمة الدولية لقانون البحار ومقرها هامبورج يوم السبت، إنه يتوجب على موسكو أن تفرج عن البحارة فورا وأنه يتعين على البلدين الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع.

وألقت البحرية الروسية القبض على البحارة الأوكرانيين وسفنهم الثلاث في مضيق كيرتش ، الذي يربط البحر الأسود وبحر آزوف ، في 25 نوفمبر 2018 ، بعد أن فتح النار عليهم.

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ويفصل الممر المائي شبه جزيرة القرم ، التي ضمتها روسيا في عام 2014، وروسيا.

وتم تأسيس المحكمة الدولية للإبحار، لتسوية النزاعات البحرية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي وقعت كل من أوكرانيا وروسيا عليها، لكن ليس لديها وسيلة لفرض قراراتها.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "اتفاقية قانون البحار لعام 1982 لا تنطبق في حالة مضيق كيرتش"، ولم يوضح سبب عدم تطبيق الاتفاقية.