كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقلص أرباح الشركات الصناعية الصينية فى أبريل.. وتزيد الضغوط على الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقلصت أرباح الشركات الصناعية في الصين في أبريل، مع تباطؤ النشاط الصناعي زيادة الشهر الماضي، مما زاد من الضغط على صانعي السياسة لتكثيف الدعم لاقتصاد تأثر بحرب تجارية مريرة مع الولايات المتحدة.

وتراجعت الأرباح في قطاع الصناعات التحويلية الرئيسي في الصين منذ نوفمبر من العام الماضي، باستثناء شهر مارس، حيث تباطأ الطلب المحلي والعالمي.

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وانخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 515.4 مليار يوان (74.80 مليار دولار) في أبريل ، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع قاعدة المقارنة في العام السابق ، وفقًا للبيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين. هذا بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 13.9 % في مارس ، والذي كان أكبر مكاسب في ثمانية أشهر.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، قال تشو هونج من مكتب الإحصاء في بيان، إن نتائج مارس استفادت من شراء الشركات الصناعية للسلع قبل خفض ضريبة القيمة المضافة. ثم قلصت الشركات مشترياتها في أبريل في ضربة للأرباح.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى، حققت الشركات الصناعية أرباحًا بلغت 1.81 تريليون يوان، بانخفاض 3.4% عن العام السابق، مقارنة مع انخفاض بنسبة 3.3% في الربع الأول من هذا العام.