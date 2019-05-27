كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات ونصف لزعيم الحزب الحاكم في رومانيا بتهمة ابتزاز أموال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت محكمة رومانية على أقوى سياسي في البلاد بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف السنة بسبب سوء سلوك رسمي في قضية ابتزاز أموال.

يأتي الحكم الصادر، اليوم الاثنين، على زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ليفيو دراغنيا، بعد إدانة 2018 مرتبطة بتوظيف عضوين في الحزب في وكالة عامة.

Advertisements

ومن المتوقع، أن يتم سجن "دراغنيا"، الذي تم منعه بالفعل من تولي منصب رئيس الوزراء بسبب إدانة العام 2016 بتهمة تزوير الأصوات، في غضون 24 ساعة.

تكبد حزب "دراغنيا"، خسائر فادحة في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم الأحد، حيث تراجع إلى المركز الثاني خلف الحزب الوطني الليبرالي المعارض.

بالإضافة إلى ذلك، حصل استفتاء غير ملزم دعا إليه الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، يسعى للضغط على الحكومة لإسقاط الجهود لتخفيف إجراءات مكافحة الفساد على تأييد 80٪ من الناخبين يوم الأحد.