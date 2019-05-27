بعد صلاة التراويح.. خلاف يتحول إلى جريمة قتل بشعة راح ضحيتها “خضار”

شهدت مدينة سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح، ليلة أمس الأحد، جريمة قتل بشعة بالقرب من قصر البلدية، راح ضحيتها ثلاثيني، كان يعمل قيد حياته بائعا متجولا للخضر.
وقالت مصادر محلية لـ”اليوم 24″ إنه مباشرة بعد صلاة التراويح الليلة الماضية، تحول خلاف بين بائع متجول، ورجل آخر إلى جريمة قتل بشعة، بعد تلقي الهالك طعنة بواسطة سكين من الحجم الكبير “جنوي”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل الضحية عبر سيارة الإسعاف صوب المستشفى الجهوي لمدينة بني ملال، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة على مشارف مدينة سوق السبت، لتباشر الشرطة القضائية تحرياتها، وأبحاثها التمهيدية لكشف ملابسات القضية.
وعرف مكان الحادث، حالة استنفار لمختلف الأجهزة الأمنية، حيث تمكنت هذه الأخيرة من توقيف شخص على ذمة التحقيق، يشتبه في تورطه في جريمة القتل.
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