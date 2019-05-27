ليلى غفران: محمد رمضان بنى نجوميته على حساب ابنتي

انتقدت الفنانة المغربية، ليلى غفران، أخيرا، الممثل المصري، محمد رمضان، متهمة إياه ببناء نجوميته على حساب قصة مقتل ابنتها، هبة العقاد، إذ ترى أن مسلسل ابن الحلال، الذي أدى بطولته، عرض في إحدى حلقاته قصة مطابقة لتفاصيل مقتل ابنتها.

ورفضت غفران التعامل مع محمد رمضان مستقبلا، واتهمت مسلسل “ابن حلال”، بعرض قصة حادثة مقتل فتاتين بالسلاح الأبيض، إحداهما ابنة فنانة مشهورة، على يد ابن أحد المسؤولين في الدولة، وتحريف الأدلة لاتهام عامل بسيط بارتكاب الجريمة، وهي قصة تراها غفران مستنسخة من قصة مقتل ابنتها المؤلمة، عام 2010، وما صاحبها من حديث في وسائل الإعلام عن تورط شخصية وازنة في الحادث.

وسبق أن قدمت الفنانة، ليلى غفران، شهادتها أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة، حول قضية مقتل ابنتها وصديقتها، وقالت إن نادين خالد جمال، صديقة مقربة لابنتها الراحلة، إذ كانتا زميلتين في جامعة 6 أكتوبر الخاصة، مضيفة أن لابنتها وصديقتها نادين عدد كبير من الأصدقاء، ويمكن أن يكون أحد من معارف ندين هو الفاعل.

وشددت ليلى غفران على أنها مقتنعة تماما بأن الشخص المدان بالإعدام في قضية مقتل ابنتها، هو الفاعل الحقيقي، مشيرة إلى أنه الحكم عليه بالإعدام 3 مرات، دليل على صحة كلامها.